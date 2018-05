POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Hohentengen

Alkoholisiert am Steuer

Rund 1,5 Promille ist das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 61-jährigen Pkw-Lenker, der am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Beizkofer Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus, der Führerschein des 61-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Hohentengen

Trunkenheitsfahrt

Ein 36-jähriger BMW-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 22.00 Uhr in der Mengener Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille, weshalb der Führerschein des 36-Jährigen beschlagnahmt wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Hohentengen

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Auf einen 25-jährigen Renault-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 00.30 Uhr in der Beizkofer Straße eine Polizeistreife aufmerksam, weil der junge Mann trotz Dunkelheit komplett ohne Licht unterwegs war. Bei der Hinterherfahrt stellten die Beamten fest, dass der Renault-Lenker unter anderem Schlangenlinie fuhr, teilweise sein Fahrzeug extrem beschleunigte, einmal einen Gehweg befuhr und mehrmals auf die Gegenfahrspur geriet. Erst in Völlkofen konnten die Beamten den Fahrer stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt.

Mengen

Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit verursachte am Donnerstag gegen 08.15 Uhr in der Ablachstraße eine 29-jährige Opel-Fahrerin beim Anfahren vom rechten Straßenrand einen Verkehrsunfall und kollidierte mit einer dort ordnungsgemäß entlangfahrenden 42-jährigen Daimler-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

