POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz

Motorhaube beschädigt

Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter, der am Dienstag gegen 05.15 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße mit der Faust auf die Motorhaube eines geparkten Pkw einschlug. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann mit dunkler Hautfarbe, 1,80 m groß, schlank, Bart, kurzes Haar. Er war mit einem dunklen Hemd mit kariertem Innenkragen bekleidet. Hinweise sind an die Polizei Konstanz, Tel. 07531 995 0, erbeten.

Reichenau

Mann mit Eisenstange geschlagen

Im Verlaufe eines Streits aus nichtigen Gründen sind am Mittwoch gegen 16.00 Uhr zwei Männer handgreiflich geworden, dabei wurde ein 54-jähriger Mann verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der zweite Beteiligte, ein 18-jähriger Mann, im Verlauf des Streits mit einer Eisenstange auf den 54-Jährigen eingeschlagen, dieser musste anschließend mit Arm- und Kopfverletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 18-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Konstanz

Beziehungsstreit

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Mann und seiner 44-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin eskalierte am Mittwoch gegen 22.15 Uhr in der gemeinsamen Wohnung des Ex-Paares in Petershausen. Der Mann soll laut Zeugenaussagen die Frau gewürgt und ihr einen Kopfstoß versetzt haben. Er wurde der Wohnung verwiesen und wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

Gaienhofen

Einmietbetrüger unterwegs

Wegen des Verdachts des Einmietbetrugs und der Urkundenfälschung ermittelt die Polizei Radolfzell gegen vier Männer aus Großbritannien, die am vergangenen Wochenende in einem Hotel übernachteten, in diesem Zusammenhang falsche Kreditkartendaten angegeben haben sollen und schließlich das Weite suchten. Zwei der Verdächtigen konnten am Dienstag vor einem anderen Hotel in Gaienhofen von Polizeibeamten angetroffen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Vernehmung auf dem Polizeirevier erschienen dann auch die zwei weiteren Beteiligten und zahlten schließlich die offene Rechnung des Hotels in Höhe von mehreren Hundert Euro. Alle vier Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und angezeigt.

Öhningen

Betrunken am Steuer

Mit deutlichen Anzeichen von Alkoholisierung wurde am Mittwoch gegen 21.45 Uhr ein 47-jähriger Pkw-Lenker von Polizeibeamten im Bereich des Zollamts Öhningen gestoppt. Der Mann war aus der Schweiz eingereist und fiel bei der anschließenden Kontrolle durch starken Alkoholgeruch, verwaschene Aussprache und seinen unsicheren Gang auf. Er gab gegenüber den Polizisten zu, Alkohol getrunken zu haben, was sich beim anschließend durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte. Dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille, so dass die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlassten. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde sichergestellt.

Radolfzell

Brand in Pizzeria

Fast vollständig ausgebrannt ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 01.45 Uhr aus bisher unklarer Ursache eine Pizzeria in der Teggingerstraße. Das Feuer war im Bereich der Küche ausgebrochen und hatte schnell auf das gesamte Inventar übergegriffen. Verletzt wurde niemand, alle Bewohner des Hauses konnten eigenständig ihre Wohnungen verlassen und sich im Freien in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Radolfzell brach die verschlossene Tür der Pizzeria auf und konnte anschließend den Brand schnell löschen. Eine Wohnung im 1.Stock des Hauses ist aufgrund starker Verrußung vorerst nicht bewohnbar, die Mieter kamen bei Bekannten unter. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen ist jedoch nicht von einer vorsätzlichen Tat auszugehen.

Singen

Diesel abgeschlaucht

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 07.15 Uhr, in der Gottlieb-Daimler-Straße bei zwei Lkw den Dieselkraftstoff abgeschlaucht. Der Besitzer des Transportunternehmens bemerkte am Mittwochmorgen, dass die Tankdeckel der Fahrzeuge aufgebrochen waren und sich daneben am Boden große Dieselflecke befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Stockach

Sachbeschädigung

Zwei zerstörte Glasscheiben und ein Schaden von rund 1000 Euro ist das Ergebnis von Vandalismus am Berufsschulzentrum in der Conradin-Kreutzer-Straße. Dort wurden vermutlich in der Mainacht zwei Scheiben im Eingangsbereich mit Steinen eingeworfen, entdeckt wurde der Vorfall am Mittwochmorgen. Hinweise nimmt die Polizei Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Bodman-Ludwigshafen

Unfall mit zwei leicht Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch gegen 09.00 Uhr auf der K 6102 zwischen Bodman und Espasingen. Eine 80-jährige Fahrzeuglenkerin hatte die Vorfahrtszeichen missachtet und war von der Hurtbrücke kommend in die Einmündung der Espasinger Straße eingefahren. Ein 71-jähriger Autofahrer, der von Bodman kommend in Richtung Espasingen fuhr, bemerkte den abbiegenden Wagen, konnte jedoch trotz sofortiger Bremsung eine Kollision nicht verhindern. In beiden Pkw wurden jeweils die Beifahrerinnen leicht verletzt, an den Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

