POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

--

Konstanz

Alkoholisierter verursacht Unfall

Mit einer Kopfplatzwunde musste ein24-jähriger Radfahrer in der Nacht zum Dienstag gegen 01.00 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Schottenstraße vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden. Der junge Mann, der deutlich alkoholisiert war, prallte gegen ein geparktes Auto und stürzte auf die Straße. Die Polizei veranlasste bei dem Zweiradfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, die Entnahme einer Blutprobe.

Konstanz

Auto beschädigt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wallhausen und Dingelsdorf ereignete. Wie ein 59-jähriger Pkw-Lenker anzeigte, war er plötzlich von einem vor ihm fahrenden Autofahrer ausgebremst und zum Anhalten gezwungen worden. Der unbekannte Pkw-Lenker sei anschließend ausgestiegen und über die Motorhaube auf das Autodach des Geschädigten gestiegen, wo er mehrmals hochsprang und das Dach erheblich eindellte. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Dingelsdorf davon. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Allensbach

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 9.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag, gegen 16.15 Uhr in Allensbach, Zum Tafelholz. Ein Jugendlicher befuhr ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne gültige Zulassung mit einem Leichtkraftrad die Straße und flüchtete beim Erkennen einer Polizeistreife in ein Waldstück. Als er beim Herausfahren an dem quer stehenden Streifenwagen vorbeifahren wollte, prallte er gegen das Polizeifahrzeug. Dabei stürzte sowohl der 14-Jährige als auch seine Sozia vom Zweirad.

Öhningen

Unfallflucht

Nicht unerheblicher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr in der Straße "Im Friessen". Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Rangieren einen Stromverteilerkasten und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell