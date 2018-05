POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) -

--

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 18-Jähriger Renault-Fahrer wurde am Montag gegen 13.40 Uhr nach einem Unfall auf dem Verbindungsweg zwischen Weilermühle und Ailingen schwerverletzt vom Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Er hatte einen Radfahrer überholt und war dabei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kam ins Schleudern, prallte zunächst gegen einen Pfeiler und anschließend gegen einen Baum. Mitarbeiter des Rettungsdienstes befreiten den eingeklemmten Renault-Lenker aus seinem Pkw. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Oberteuringen

Trunkenheitsfahrt

Rund 1,3 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 29-jährigen Motorradfahrer, der am Dienstagmorgen gegen 00.15 Uhr in der Raiffeisenstraße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Mit 2,1 Promille Atemalkohol prallte am Dienstag gegen 03.45 Uhr in der Glärnischstraße ein Radfahrer gegen einen geparkten Wagen und stürzte dabei zu Boden. Der 27-Jährige kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Eriskirch

Sachbeschädigung

Zwei Sonnenschirme wurden im Zeitraum von Montag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 08.00 Uhr, in einem Biergarten in der Mariabrunnstraße beschädigt. Unbekannten hatten die Schirme aus der Verankerung gerissen und zu einem in der Nähe befindlichen Sportpatz gebracht. Des Weiteren wurden Tische und Stühle von der Täterschaft auf den Sportplatz getragen und nicht mehr zurückgestellt. Personen, die verdächtige Beobachtungen oder sonst sachdienliche Hinweise zur Täterschaft machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Tettnang

Brand

Zu einem Zimmerbrand kam es am Dienstag gegen 14.00 Uhr in der Langenargener Straße in der dortigen Asylunterkunft. Eine Tapetenrolle war in Brand geraten, nachdem ein achtjähriges Mädchen nach dem Grillen die herabfallenden Kohlestücke eingesammelt hatte und diese zurück in den Kohlesack steckte. Den Sack brachte sie später in das Zimmer und stellte diesen neben die Tapetenrolle. Da eines der Kohlestücke noch glühte, fing der Sack Feuer und breitete sich auf die Rolle aus. Das Gebäude wurde evakuiert, die Freiwillige Feuerwehr Tettnang konnte das Feuer rasch löschen.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des McDonalds-Schnellrestaurants in der Weiherhalde beobachtet haben, wie ein Unbekannter mit seinem Pkw beim Ausparken einen daneben abgestellten VW-Polo beschädigte und ohne sich um den Schaden zu kümmern, wegfuhr. Personen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu informieren.

Kratzer

07531/995-1016

