POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) -

--

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kirche

Mit einem Stein haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Binger Straße den Schaukasten an der Evangelischen Kreuzkirche eingeschlagen. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Inzigkofen

Verkehrsunfall

23.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr auf der K 8267 auf Höhe des Kieswerks ereignet hat. Ein Autofahrer wollte kurz nach dem Ortsende von Inzigkofen an der Einmündung links in Richtung Laiz abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten von Laiz kommenden und in Richtung Göggingen fahrenden Pkw. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich und mussten von einem Transportunternehmen abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte haben in der Nacht zum ersten Mai einen auf dem Parkplatz des Hohenzollern-Gymnasium abgestellten Pkw mit Zement überschüttet und dabei Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Anschließend wurde das Auto noch mit Frischhaltefolie umwickelt. Trotz mehrfacher Reinigung konnte der bereits erhärtete Zement nicht mehr vom Lack gelöst werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu informieren.

Ostrach

Verkehrsunfall

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich im Zeitraum von Sonntag, 10.00 Uhr, bis Montag, 12.00 Uhr, in der Sankt Michaelstraße ein unbekannter Fahrzeuglenker. Er hatte zuvor einen Fiat beschädigt und war geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Vermutlich war das Fahrzeug des Unfallverursachers mit einer Leiter beladen, die beim Rückwärtsfahren gegen die Heckscheibe des geparkten Fiats prallte und diese beschädigte. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

Bad Saulgau

Brand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Dienstag gegen 01.40 Uhr in der Liebfrauenstraße ein Gebüsch in Brand, welches von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Saulgau gelöscht werden musste. Es entstand Sachschaden von rund hundert Euro.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Ein Unbekannter hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr in der Hauptstraße mehrere Pflanzen aus Blumenkübeln vor dem Rathaus gerissen und Stühle im Außenbereich einer Gaststätte umgeworfen. Personen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu informieren.

Mengen

Diebstahl von Hühnern

Ein Unbekannter hat am Dienstag im Zeitraum zwischen 02.45 Uhr und 03.15 Uhr aus einem Gehege in der Hinterdorfstraße zwei Seidenhühner entwendet. Die Tiere waren mit anderen Hühnern in dem umzäunten Gehege hinter dem Haus des Besitzers untergebracht. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu informieren.

Bierstetten

Sachbeschädigung

Unbekannte schlugen im Zeitraum von Montag, 19.30 Uhr, auf Dienstag, 10.00 Uhr, die Außenspiegel eines in der Schreiberstraße abgestellten VW Polo ab. Des Weiteren rissen sie den Tankdeckel und die Scheibenwischer ab. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu verständigen.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Drei schwerverletzte Personen und ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der B 313 bei Meßkirch ereignet hat. Eine 84-jährige Ford-Lenkerin befuhr die L 196 von Rohrdorf kommend, wollte an der Einmündung zur B 313 links in Richtung Inzigkofen abbiegen und übersah hierbei eine von links kommende vorfahrtberechtigte 32-jährige Seat-Fahrerin. Durch ein Ausweichmanöver versuchte die Seat-Lenkerin, die Kollision zu verhindern, was ihr jedoch nicht gelang. Der Ford schleuderte nach dem Aufprall etwa 20 Meter weit und blieb dann auf der Fahrbahn stehen. Der Seat landete ungefähr 25 Meter weiter in einem Feld. Beide Autofahrerinnen sowie der Beifahrer der 84-Jährigen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Säuberung der Fahrbahn wurde die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch hinzugerufen.

Kratzer 07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell