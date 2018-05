POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Leutkirch - Großbrand eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens

Am Dienstag gegen 01.50 Uhr wurde durch mehrere Zeugen dem Polizeipräsidium Konstanz über Notruf der Brand eines Gebäudes in der Straße Vorderstriemen in Leutkirch mitgeteilt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen sowie Teile des angrenzenden Wohnhauses bereits in Vollbrand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen und Tiere im Anwesen. Die Landwirtschaft wurde nicht mehr betrieben. Die Feuerwehr war mit 90 Mann zur Brandbekämpfung im Einsatz. Durch den Brand wurden das ehemalige landwirtschaftliche Gebäude und das Wohnhaus komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500´000 Euro. Zur Ursache des Brandausbruchs können bisher keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf Brandstiftung liegen aktuell nicht vor. Die angrenzende Kreisstraße K8030 musste zur Brandbekämpfung gesperrt werden.

Bad Waldsee - Trickbetrug

Am Samstag gegen 17:00 Uhr wurde ein Geschädigter von einem Tatverdächtigen auf dem Bleicheparkplatz in Bad Waldsee angesprochen, welcher vorgab Geld und Unterschriften für Taubstumme zu sammeln. Der 75 jährige Geschädigte leistete eine Unterschrift und übergab eine kleinere Geldspende. Den Vorgang nutzte der Tatverdächtige aus und entwendete unbemerkt aus dem Geldbeutel des Geschädigten einen Bargeldbetrag in Höhe von 140 Euro. Den Diebstahl hatte der Geschädigte erst nachträglich bemerkt und dann bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienlich Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können bzw. eventuell selbst geschädigt wurden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell