POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Hecke angezündet

Eine Hecke, die zwei Gärten voneinander trennt, hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum ersten Mai gegen 05.50 Uhr in der Benedikt-Bauer-Straße mutwillig in Brand gesteckt. Das Feuer, das die zweieinhalb Meter hohe Hecke erfasste, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit 13 Mann im Einsatz war, rasch gelöscht. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtete haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531/94299-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Falscher Polizeibeamter

Mehrere ältere Personen hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag angerufen und sich als Polizeibeamter ausgegeben. Mit dem Hinweis, man habe bei festgenommenen Einbrechern die Namen der Angerufenen auf einer Liste entdeckt, versuchte der Betrüger, Informationen zu den Vermögensverhältnissen zu erlangen. In allen Fällen erkannten jedoch die potenziellen Opfer den Betrugsversuch und zeigten den Vorfall bei der Polizei an.

Reichenau

Holzschuppen aufgebrochen

Gewaltsam ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag in zwei Holzschuppen auf einem Gartengrundstück in der Kindlebildstraße eingedrungen und hat einen Generator der Firma "PRAMAC" sowie einen Kleintraktor der Firma "SOLO" entwendet. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zu dem grün/weißen Generator und dem rot/weißen Kleintraktor geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Gestürzte Radfahrerin

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine 21-jährige Radfahrerin, die am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr die L 219 in Litzelstetten befuhr, die Besinnung und stürzte mit ihrem Fahrrad. Hierbei zog sie sich eine Verletzung am Kopf zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Radolfzell

Betrunkener Autofahrer

Erheblich alkoholisiert war ein 37-jähriger Autofahrer, der am Montagabend von Beamten des Polizeireviers im Stadtgebiet überprüft wurde. Der Pkw-Lenker war zuvor Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Halter des Autos rasch ausfindig und der verantwortliche Fahrer festgestellt werden. Die Polizei veranlasste bei dem Autofahrer, dessen Alkoholtest über 2,4 Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe und behielt den Führerschein ein.

Radolfzell

Gegen Auto getreten

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein 17-Jähriger angerichtet, der am späten Montagabend gegen 21.50 Uhr gegen die Fahrertür eines in der Teggingerstraße abgestellten Autos trat. Beamte des Polizeireviers, die von einem Zeugen verständigt worden waren, konnten den Tatverdächtigen zusammen mit weiteren Jugendlichen in Höhe des René-Moustelon-Platzes antreffen und überprüfen. Der 17-Jährige, der sich nun wegen Sachbeschädigung zu verantworten hat, wurde von den Polizisten mit zur Dienststelle genommen, wo ihn ein Erziehungsberechtigter abholte.

Radolfzell

Zu tief ins Glas geschaut

Deutlich alkoholisiert war ein 26-Pkw-Lenker, der in der Nacht zum Dienstag gegen 02.00 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Friedhofstraße angehalten und überprüft wurde. Nach einem positiven Alkoholtest, der 1,4 Promille ergab, veranlassten die Polizisten bei dem Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt des 26-Jährigen.

Engen

Bei Spritztour Unfall verursacht

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 17-Jähriger, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Breitestraße verursacht und dabei einen Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro angerichtet hat. Der Jugendliche hatte mit dem Pkw eines Familienangehörigen, dessen Fahrzeugschlüssel er unberechtigter Weise an sich genommen hatte, die Breitestraße befahren und war an der Einmündung zur Bahnhofstraße auf den Pkw eines verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen Autofahrers geprallt. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Über verschiedene Zeugen gelang es der Polizei, den 17-Jährigen zu ermitteln.

Singen

Auto zerkratzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Montag, zwischen 14.00 und 19.30 Uhr, die linke Fahrzeugseite eines in Höhe des Gebäudes Major-Scherer-Straße 33 abgestellten Autos zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Streit auf der Tanzfläche

Wegen Körperverletzung hat sich ein 25-jähriger Mann zu verantworten, der in der Nacht zum Dienstag gegen 01.30 Uhr einem 27-Jährigen einen Faustschlag auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Georg-Fischer-Straße versetzte und diesem dabei eine Platzwunde zufügte. Der Verletzte konnte sich jedoch selbständig ins Krankenhaus begeben, um sich dort behandeln zu lassen. Wie die polizeilichen Ermittlungen bislang ergaben, hatte der 27-Jährige angeblich eine Familienangehörige des Tatverdächtigen "angetanzt", was dem 25-Jährigen offensichtlich missfiel.

Singen

Alkoholisierter Besucher randaliert

Im Ausnüchterungsgewahrsam der Polizei landete ein 21-Jähriger, der in der Nacht zum Dienstag gegen 02.20 Uhr vom Sicherheitsdienst einer Diskothek überwältigt werden musste. Der junge Mann war zuvor aufgrund seines Verhaltens der Diskothek verwiesen worden, kehrte jedoch wenig später zurück und versuchte, wieder in das Lokal zu gelangen. Als ihm dies verwehrt wurde, fing der 21-Jährige an zu randalieren, trat gegen einen Mülleimer mit Aschenbecher und riss diesen dadurch aus der Verankerung. Ferner schlug er mit den Fäusten und trat mit den Füßen gegen die Eingangstür. Als er schließlich den abgetretenen Mülleimer packte und damit auf die Tür zustürmte, setzten die Türsteher Pfefferspray ein und hielten den alkoholisierten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest. Diese nahm den 21-Jährigen auf richterliche Anordnung in Ausnüchterungsgewahrsam und brachte ihn zum Polizeirevier.

Engen

Nach Auffahrunfall geflüchtet

Das Weite suchte ein unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er in der Zeit von Montagnachmittag, 16.00 Uhr bis Dienstagvormittag, 11.00 Uhr in Höhe des Gebäudes Alois-Baader-Straße 17 gegen das Heck eines dort abgestellten Pkw Seat geprallt war und diesen dadurch noch auf einen Baum geschoben hatte. Der hierbei angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Gottmadingen

Versuchter Einbruch

Beim Versuch, in eine Bäckerei in der Hauptstraße einzubrechen, sind am Dienstagnachmittag kurz nach 14.00 Uhr zwei unbekannte Männer von einer Zeugin überrascht worden. Die beiden hatten sich bereits mit einem Hebelwerkzeug an der Tür des Verkaufsraums zu schaffen gemacht, dann aber von ihrem Vorhaben abgelassen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen. Tel. 07731/077, aufzunehmen.

