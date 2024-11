Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben Neudorf - Alkoholisierter Autofahrer kommt auf der B 36 von der Fahrbahn ab und verletzt sich

Karlsruhe (ots)

Ein offenbar alkoholisierter Autofahrer kam am frühen Freitagmorgen auf der Bundesstraße 36 aus noch ungeklärter Ursache wohl alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 31-jährige VW-Fahrer wohl gegen 02:00 Uhr auf der B 36 in nördlicher Richtung. An der Einmündung zur Ausfahrt Graben-Süd kam er in einer beginnenden Rechtskurve offensichtlich nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Wildschutzzaun. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam im angrenzenden Wald auf dem Fahrzeugdach zum Liegen.

Nach eigenen Angaben blieb der offenbar leichtverletzte 31-Jährige zunächst im Fahrzeug sitzen, ohne jemanden zu verständigen. Erst eine vorbeifahrende aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde gegen 07:00 Uhr auf den Unfall aufmerksam und verständigte Polizei und Rettungskräfte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille bei dem 31-Jährigen. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Trotz offensichtlich nur oberflächlichen Verletzungen, wurde der Unfallverursacher vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens an dem Wildschutzzaun kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Elias Pick, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell