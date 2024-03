POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Ettlingen: Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter am Mittwoch in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 17:00 Uhr in eine Wohnung in der Pforzheimer Straße in Ettlingen ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Der entstandene Diebstahlschaden kann derzeit noch ...

mehr