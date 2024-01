POL-KA: (KA) Ettlingen - Rennrad-Fahrer nach Kollision mit Transporter schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - Unbekannte zündeten offenbar am Montagvormittag ein Auto in einer Tiefgarage eines Supermarktes in der Huttenkreuzstraße in Ettlingen an. Bei dem Versuch die Flammen zu löschen erlitt der Halter des Fahrzeuges Verbrennungen. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, brach gegen 10.50 Uhr an einem geparkten Pkw ein Feuer aus. Dank sofort ...

