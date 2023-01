Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen

Malsch - Einbrecher in Ettlingen und Malsch aktiv - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Vereinsheim, ein Bürogebäude und ein Einfamilienhaus waren am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern in Ettlingen und Malsch.

In der Straße Am Brudergarten in Ettlingen drang ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag über ein Fenster in ein Vereinsheim ein. Der Dieb durchwühlte einen Büroraum und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Laut einer Videoaufzeichnungen ist der Täter von schlanker Statur und hat einen leicht humpelnden Gang. Er war mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, einem Kapuzenpullover, einer dunklen Daunenjacke sowie Sportschuhe bekleidet.

Einen hohen Sachschaden verursachten Einbrecher, als sie sich am Wochenende in der Pforzheimer Straße in Ettlingen Zugang zu einem Bürogebäude verschafften. Die Unbekannten, die über ein eingeworfenes Fenster in das Anwesen gelangten, hebelten im Inneren mehrere Türen auf und durchsuchten zahlreiche Zimmer. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Auf bislang unbekannte Weise brachen unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag 16:30 Uhr und Sonntagmorgen 01:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße in Malsch ein. In Abwesenheit der Bewohner durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert.

Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

