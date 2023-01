POL-KA: (KA) Weingarten - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Karlsruhe (ots) - Am Donnerstag zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus im Schubertweg in Bruchsal ein. Die Täter schlugen die Scheibe der Terrassentür ein, um in das Haus zu gelangen. Hier betraten sie alle Räume und durchsuchten das Mobiliar nach Wertgegenständen. Die Diebe nahmen mehrere Schmuckstücke an sich. Über die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens können ...

