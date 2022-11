Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Wiederholter Einbruch in Baustelle

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen in den zurückliegenden Tagen wiederholt in eine Baustelle in der Talstraße in Busenbach ein.

Im ersten Zeitraum zwischen Freitagnachmittag dem 28. Oktober und Samstagmorgen dem 29. Oktober entwendeten die Täter Werkzeuge und Maschinen aus einem aufgebrochenen Raum in der Tiefgarage des Rohbaus im Wert von ungefähr 15.000 Euro. Bei dem weiteren Einbruch zwischen Montagnachmittag dem 31. Oktober und Mittwochmorgen dem 01. November hebelten die Täter eine Tür im 2. Obergeschoss der Baustelle auf und stahlen Baumaschinen als auch Baumaterial in Höhe von knapp 1.300 Euro. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Polizeiposten Albtal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

