POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunken und unter Drogen nach Unfall geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Ein Mann fuhr am Sonntagabend stark betrunken mit einem E-Scooter gegen ein Auto in Beiertheim und flüchtete anschließend. Die geschädigte Dame verfolgte ihn und stellte ihn in der Mathystraße.

Eine 48-jährige Autofahrerin bemerkte am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, in der Karlstraße einen jungen Mann auf einem E-Scooter. Dieser touchierte ihren Pkw, fuhr aber einfach weiter. Sie verfolgte ihn mit ihrem Auto und stellte ihn schließlich an der Kreuzung Karlstraße / Mathystraße. Zeugen hatten den Unfall beobachtet.

Die verständigten Polizeibeamten bemerkten sofort, dass der 27-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich auch von Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über ein Promille.

Dem Mann wurde Blut entnommen und er wird angezeigt.

