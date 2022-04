Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Über 200 Fahrzeuge im Parkhaus zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte zerkratzten am Freitag vermutlich um die Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr in einem Parkhaus eines Wohnkomplexes in der Ludwig-Erhard-Allee über 200 Fahrzeuge.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.

Geschädigte und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter 0721/666-3411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.

Matthias Göhrig, Pressestelle

