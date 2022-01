Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Vier Festnahmen nach Bandendiebstahl

Bretten (ots)

Drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 23 und 52 Jahren konnte die Polizei am Samstagmittag nach einem Ladendiebstahl vorläufig festnehmen.

Zwei Männer von der aus Rumänien stammenden Bande gingen gegen 12:00 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Pforzheimer Straße in Bretten. Hier nahmen sie Lebensmittel, überwiegend Fleischwaren, aus der Auslage. Danach verließen die beiden den Markt, ohne die Waren im Wert von ca. 450 Euro zu bezahlen. Auf dem Parkplatz beluden sie ihr Fahrzeug mit der Hilfe der beiden weiteren Personen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Die Personen, die zwischenzeitlich mit dem Fahrzeug davongefahren waren, konnten von der Polizei in unmittelbarer Nähe angehalten und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die geklauten Waren sichergestellt werden.

Nach Beendigung aller strafprozessualer Maßnahmen wurden die vier Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell