Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Motorrollers

Zwischen Dienstag, 02. Februar 2021, 22.30 Uhr und Mittwoch, 03. Februar 2021, 04.30 Uhr kam es in der Gimpelstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen schwarzen Motorroller der Marke Jonway, der unter einen rot-schwarzen Plane abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Mittwoch, 03. Februar 2021, kam es auf der B213 in Höhe Steinrieden zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen setzte zu einem Überholvorgang an. Hierbei übersah er einen 19-jährigen Transporter-Fahrer, der in Cloppenburg wohnt, und sich bereits neben ihm befand. Der 19-Jährige wich aus und kam nach links von der Straße ab. Er und sein 22-jähriger Beifahrer wurden hierdurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5400 Euro geschätzt. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Mittwoch, 03. Februar 2021, kam es um 15.45 Uhr auf der B72 im Bereich Emstekerfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Lindern musste verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 57-jähriger Wohnmobil-Fahrer aus Meppen reduzierte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Goldenstedt erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die bremsenden Fahrzeuge auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Meppener und der Linderner leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50000 Euro geschätzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 03. Februar 2021, kam es um 16.45 Uhr auf der B72 zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Höltinghausen fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw eines 43-jährigen Cloppenburgers auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach rechts gegen eine Leitplanke gestoßen und leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

