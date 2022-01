Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbruch in Einkaufsmarkt

Karlsbad (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Spielberger Enzstraße ein.

Die Diebe gelangten wohl über das Dach, indem sie einige Dachziegel abmontierten, in das Gebäude. Auf dem Dachboden entfernten sie die Isolierung und die Abdeckplatten um dadurch in den Markt zu klettern. Dort versuchten sie ein Loch in die Wand zum Büro zu schlagen. Aus bislang unerklärlichen Gründen setzten die Täter ihre Tat nicht fort und verließen ohne Diebesgut den Markt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell