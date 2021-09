Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Wohnungsbrand mit einem Verletzten

Karlsruhe-Südstadt (ots)

In der Karlsruher Werderstraße kam es am Samstag gegen 18.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Wohnungsbrand, der glücklicherweise zu keinem größeren Ausmaß gelangte. Im Bereich der Küche entwickelte sich ein Feuer, so dass Flammen aus dem Fenster schlugen. Durch das beherzte Eingreifen der Hausbewohner und dem Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die 2-Zimmer-Wohnung war noch bewohnbar. Bei einem Hausbewohner bestand jeodch der Verdacht der Rauchgasvergiftung, weswegen er zur Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Werderstraße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt worden. Die genaue Ursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Pamela Pott

Führungs- und Lagezentrum

