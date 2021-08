Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel-Wiesental - Drei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Waghäusel-Wiesental (ots)

Drei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden waren am Mittwoch gegen 15.15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 638 an der Einmündung zur Triebstraße in Wiesental.

Eine 67-jährige Autofahrerin war auf der L 632 von Neudorf her in Richtung Kirrlach unterwegs und wollte in Wiesental nach links in die Triebstraße abbiegen. Dabei missachtete sie einen in Gegenrichtung fahrenden Pkw und es kam zur Kollision. Die 67-Jährige, ihre Beifahrerin und der 71 Jahre alte Unfallkontrahent trugen dabei leichte Verletzungen davon. Sie alle konnte von zwei herbeigeeilten Rettungsteams ambulant vor Ort erstversorgt werden.

Ralf Minet, Pressestelle

