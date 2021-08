Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Leichtere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Hambrücken zu. Eine 31-Jährige war gegen 06.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr achtete sie nicht auf den 50-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell