Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Verfassungsfeindliche Symbole an Schaufenster

Karlsruhe (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann hat am späten Dienstagabend in der Karlsruher Fußgängerzone selbstgemalte Bilder mit verfassungsfeindlichen Symbolen unter anderem Hackenkreuze an einem Schaufenster angebracht.

Der obdachlose Mann wurde gegen 23:30 Uhr durch den Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe festgestellt und im Anschluss den verständigten Polizisten übergeben. Der Mann wurde aufgefordert seine Bilder zu entfernen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechnen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell