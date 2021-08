Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Eigentümer

Karlsruhe (ots)

Den Eigentümer eines Fahrrades, das Unbekannte am Dienstagabend in der Fritz-Erler-Straße stehlen wollten sucht die Polizei. Ein Zeuge konnte kurz nach 20.00 Uhr beim Überqueren der Fritz-Erler-Brücke beobachten, wie drei junge Männer versuchten ein in Höhe der Hausnummer 1-3 gesichert abgestelltes Fahrrad zu stehlen. Als die Männer den Zeugen bemerkten flüchteten sie in Richtung Waldhornstraße. Bei dem Diebstahlsversuch wurde das Fahrrad beschädigt. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Focus, Typ 29R. Der Eigentümer wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

