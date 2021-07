Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Zeuge stellt junge Männer mit entwendeten Straßenschildern fest

Karlsruhe (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am Freitag gegen 23:00 Uhr in der Röntgenstraße in Philippsburg zwei junge Männer mit zehn entwendeten Straßenschildern festgestellt werden.

Der Zeuge beobachtete wie der 18- und der 20-jährige Tatverdächtige die Schilder durch Philippsburg transportierten und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort, versuchten die beiden Männer die Schilder in einer angrenzenden Hecke zu verstecken. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die unterschiedlichen Verkehrsschilder konnten zum größten Teil den entsprechenden Tatörtlichkeiten zugeordnet werden. Neben den Verkehrszeichen wurde entsprechendes Werkzeug sichergestellt.

Christina Krenz, Pressestelle

