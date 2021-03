Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf- Neuthard - Einbruch in Bäckerei

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter brach am frühen Freitagmorgen in eine Bäckerei in der Industriestraße ein. Zunächst versuchte der Einbrecher ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang schlug er die Scheibe ein und stieg in die Bäckerei ein. Wohl aufgrund des gegen 01.40 Uhr ausgelösten Alarms flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Sachschaden am Fenster wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

