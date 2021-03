Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls der sich am frühen Montagabend auf der Landesstraße 562 ereignete.

Gegen 17:15 Uhr ein 25 Jahre alter Ford Fahrer auf der L 562 in Richtung Ettlingen. An der Einmündung zur Spinnerei musste er aufgrund der Lichtzeichenanlage abbremsen. Der hinter ihm fahrende Unfallverursacher erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford mehrere Meter nach vorne über die Einmündung geschleudert. Die Beifahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau vorsorglich in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

