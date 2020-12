Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Einbruch in Haus in Ettlingenweier

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Dienstag, zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Weilig in Ettlingenweier ein.

Er ging zunächst durch den Garten und gelangte so auf die Rückseite des Hauses. Dort stach er mit einem spitzen Gegenstand in eine Fensterscheibe und gelangte dann in die Wohnräume. Er durchsuchte sämtliche Zimmer.

Was entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden an der Scheibe beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Wer am späten Dienstagnachmittag verdächtige Beobachtungen in Ettlingenweier gemacht hat, kann sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 in Verbindung setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell