Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht dringend Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Einen Sachschaden von über 5.000 Euro hat ein Lkw am Donnerstagabend in der Hohenwettersbacher Straße angerichtet und ging im Anschluss flüchtig.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Lkw samt Auflieger die Hohenwettersbacher Straße zunächst abwärts in Richtung Grünwettersbach. Nach einigen Metern hält der Fahrer sein Gespann an und beginnt, rückwärts die Hohenwettersbacher Straße wieder hinauf zu fahren. Dabei stößt er mit seinem hinteren Heck gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. In der Folge rollt der Lkw ein Stück nach vorne, um daraufhin wieder rückwärts die Steigung nach oben zu fahren. An einem kleinen Wirtschaftsweg angekommen biegt der Unfallverursacher ab und beschädigte auch hierbei ein Verkehrszeichen. Trotz der entstandenen Sachschäden entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb die Verkehrsgruppe Karlsruhe auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 666-4275 zu melden.

