POL-KA: (KA) Karlsruhe- Pkw-Fahrerin kollidiert mit Fußgänger

Am Montagabend kam es in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Gegen 19:20 Uhr fuhr eine 30-Jährige auf der Reinhold-Frank-Straße in Richtung Kaiserallee. Auf Höhe Hoffstraße, achtete sie nicht auf einen 24-jährigen Fußgänger, der die Straße auf einem Fußgängerüberweg überquerte und erfasste ihn mit dem Pkw. Durch den Aufprall verletzte sich der 24-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

