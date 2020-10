Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Karlsruhe (ots)

Einen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Pkw-Fahrer konnte die Polizei am Montagabend in Kirrlach aus dem Verkehr ziehen. Der 24-Jährige fiel einer Streife gegen 20.30 Uhr auf der Waghäusler Straße auf, da er beim Erkennen des Streifenwagens abrupt in die nördliche Waldstraße und anschließend in die Kolpingstraße abbog. Bei der Kontrolle stellten die Beamten die Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der 26-Jährige räumte auf Vorhalt ein, einen Joint geraucht zu haben. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde er auf die Wache gebracht. Da der Beschuldigte in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er, bevor der die Dienststelle verlassen konnte, eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

