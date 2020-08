Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Pkw fährt auf Lkw auf

Karlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5 ereignet hat.

Gegen 04:50 Uhr fuhr ein Sattelzug den kombinierten Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und Karlsruhe-Durlach. Zur gleichen Zeit wechselte der 42-jährige Unfallverursacher vom rechten Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen und übersah dabei den vor ihm fahrenden Sattelzug zu spät. In der Folge fuhr der Caddy-Fahrer auf den Sattelzug auf. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme musste der Verzögerungsstreifen sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden.

