Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe nehmen Wandtresor an sich

Karlsruhe (ots)

Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Gebäude am Adenauerring in Karlsruhe gewaltsam eingedrungen und haben einen kleinen Wandtresor aus der Wandverankerung gerissen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Eindringlinge über ein Fenster in mindestens drei Büroräume. Dort öffneten sie Schränke sowie Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. An der Wand entdeckten die Langfinger einen kleinen Wandtresor und rissen diesen kurzer Hand aus der Verankerung. Mit ihrer aufgefundenen Beute in bislang unbekannter Höhe verschwanden die Täter bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz bittet Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Adenauerrings verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721-6663311 zu melden.

