Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Sachbeschädigung an Straßenbahnhaltestelle

Karlsruhe (ots)

Mehrere bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, gegen 00:20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Schießhüttenäcker die Fahrplanauskunft mutwillig zerstört und sind in der Folge zu Fuß in Richtung Heldrunger Straße flüchtig gegangen.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet wie zirka 4-5 Jugendliche an der Haltestelle das Fahrplan Auskunftsdisplay völlig zerstörten. Des Weiteren versuchten sie die innenliegende Plexiglasscheibe anzuzünden. Sowohl im Gleisbett, als auch auf der gegenüberliegenden Haltestellenseite konnten umher geworfene Plexiglasscheiben sichergestellt werden. Wie hoch der hier angerichtet Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Das Polizeirevier Ettlingen ist nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben über die Personengruppe machen können. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

