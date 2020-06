Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Sonderkontrollen im Pfinztal

Karlsruhe (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Karlsruhe führte am heutigen Mittwoch, zwischen 08:00 und 11:30 Uhr, gemeinsam mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach Kontrollen im Pfinztal durch. Sowohl Lastkraftwagen als auch Pkw wurden an die Kontrollstelle im Bereich der Kulturhalle in Pfinztal-Berghausen gebracht.

Drei von insgesamt sechs kontrollierten Lastkraftwagen mussten beanstandet werden. Es lagen ein technischer Verstoß sowie drei Verstöße gegen die Sozialvorschriften vor. Ein Fahrer verstieß gegen das Verkehrsverbot für den Durchgangsverkehr. Sicherheitsleistungen von etwa 650 Euro wurden einbehalten.

Des Weiteren wurden neun Autos kontrolliert. Davon nutzten sieben Fahrer ihr Smartphone am Steuer und es lag ein Gurtverstoß vor.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell