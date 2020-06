POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Diebstahl von Kleintransporter - Polizei bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Karlsruhe

Vor den Augen seines Besitzers stahl ein dreister Dieb in der Nacht zum Mittwoch in der Durlacher Kelterstraße einen weißen Kleintransporter VW T5, amtliches Kennzeichen Z-RC 69. Der Geschädigte sah noch von seinem Fenster aus, wie sein Fahrzeug in Richtung der Pfinztalstraße davonfuhr und verständigte sofort die Polizei.

Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ist der Verbleib des Transporters bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 / 49070 in Verbindung zu setzen.

