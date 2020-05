Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw-Fahrer begeht nach gescheitertem Einparkversuch Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 10:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Audi-Fahrer in der Rudolf-Plank-Straße in Ettlingen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Ein Zeuge berichtete, dass der Autofahrer nach seinem offenbar misslungenen Einparkversuch geschockt und hilflos wirkte. Nach längerem Zögern entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Bei dem flüchtigen Autofahrer handelt es sich laut der Beschreibung des Zeugen um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit hellen kurzen Haaren, normaler Statur und einem gepflegten äußeren Erscheinungsbild. Der Unfallverursacher war in einem weißen Audi A5 mit einem Karlsruher Nummernschild unterwegs.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

