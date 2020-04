Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf - Durch Gegenverkehr von splitterndem Spiegel verletzt

Verletzungen am Auge und am Schienbein durch herumfliegende Splitterteile erlitt am Dienstagvormittag eine 27-jährige Lkw-Fahrerin auf der Landesstraße L607 zwischen Ettlingen und Malsch. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 27-Jährige gegen 11 Uhr die L607, als ihr zwischen Ettlingen und Malsch ein unbekannter Lkw entgegenkam. Dabei geriet der Entgegenkommende zum Teil auf die Gegenfahrbahn, wodurch sich die Außenspiegel der beiden Lkws trafen und beschädigt wurden. Dabei schleuderten Splitter der Außenspiegel durch das offene Seitenfenster ins Führerhaus und verletzten die 27 Jahre alte Fahrerin am linken Auge und dem linken Schienbein.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in Richtung Ettlingen. Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Daimler-Benz Actros.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem geflüchteten LKW machen können, werden gebeten sich an die Autobahnpolizei unter 0721/944840 zu wenden.

