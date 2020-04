Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Tiefgarage

Karlsruhe (ots)

Ein Satz Alufelgen mit Sommerreifen und ein Herrenfahrrad erbeuteten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag bei einem Einbruch in eine Tiefgarage in Karlsruhe-Daxlanden.

Die Täter verschafften sich zunächst durch das Aufhebeln des Rolltores Zugang zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Rheinhafenstraße. Hier entwendeten diese aus dortigen Boxen ein Herrenfahrrad sowie vier Alufelgen mit Sommerreifen.

Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.

Björn Heybl, Pressestelle

