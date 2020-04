Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Nachtrag: Brand in Schulgebäude mit hohem Schaden

Karlsruhe (ots)

Freitagfrüh, um etwa 00:40 Uhr, kam es zu einem Brand im Gebäude des Copernikus-Gymnasiums in Philippsburg. Wie die Ermittlungen ergaben, wurden mehrere Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen, so dass von einem deutlich höheren Sachschaden auszugehen ist, als zunächst vermutet. Auch ist das Gebäude aktuell nicht betretbar. Der Sachschaden wird nach aktuellem Stand als weit über eine Million Euro beziffert. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell