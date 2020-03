Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Maxau - Altpapier in einer Fabrik in Brand geraten

Karlsruhe (ots)

In einer Papierfabrik in Karlsruhe Maxau kam es am Samstag gegen 14:00 Uhr zu einem Brand. Offenbar fing gepresstes Altpapier auf einem Förderband Feuer. Ein Mitarbeiter setzte daraufhin einen Feuerlöscher ein und tätigte einen Alarmknopf, welcher eine Sprinkleranlage in Gang setzte. Zudem wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Mit den bereits getroffenen Maßnahmen konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert und der Brand größtenteils gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr rundete den Löschvorgang ab. Im Anschluss musste die Halle gelüftet und das angebrannte Altpapier entsorgt werden. Die Halle und das Förderband blieben ersten Einschätzungen zufolge unbeschadet.

