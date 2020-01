Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe (ots)

Einen 32-Jährigen konnte eine Streife am frühen Sonntagmorgen bei dem Versuch ein Fahrrad zu stehlen ertappen. Der Mann war kurz vor 05.00 Uhr gerade dabei am Zahlenschloss eines an einem Fahrradständer in der Kaiserstraße angeschlossen Fahrrades zu hantieren. Beim Erkennen des Streifenwagens ging er davon. Bei der anschließenden Kontrolle des alkoholisierten 32-Jährigen gab dieser an, dass er es eilig habe nach Hause zu kommen. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen.

