Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auseinandersetzung in Brunnenstraße - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist es im Bereich der Karlsruher Brunnenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, wobei eine Person eine Stichverletzung erlitt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es kurz vor 23:30 Uhr im Bereich des Fasanenplatzes in der Brunnenstraße zu einer Schlägerei, bei der offenbar insgesamt vier Männer mit Schlägen und Tritten aufeinander losgegangen sind. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife war die Auseinandersetzung bereits beendet. Zwei 31 und 34 Jahre alten Männer befanden sich bei einem bereits eingetroffenen Rettungswagen, wobei der 34-Jährige aufgrund einer kleineren Stichverletzung behandelt wurde. Die weiteren beteiligten Personen waren bereits von der Örtlichkeit geflüchtet. Gegenüber der Polizei verhielten sich die beiden Männer unkooperativ und wollten keinerlei Angaben zum Sachverhalt machen. Der 34-Jährige wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genauere Ablauf konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

