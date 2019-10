Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal Forst - Korrekturmeldung: Kreuzungsunfall - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, nicht wie ursprünglich angegeben am Montag. Leichte Verletzungen zog sich eine 28-jährige Frau zu. Nachfolgend die korrigierte Meldung:

Am Dienstag kam es gegen 16:45 Uhr in Forst an der Kreuzung Wiesenstraße, Ecke Gartenstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkws, bei dem eine 28-Jährige leicht verletzt wurde. Da es widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang gibt, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 59-Jährige vom Gartenweg aus in die Wiesenstraße ein und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen, die die Wiesenstraße in Richtung Bruchsal befuhr.

Die 28-Jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. An den zwei Fahrzeugen entstand ein insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zur Schaltung der dortigen Fußgängerampel machen können und bittet diese, sich unter der Nummer 07251 726-0 beim Polizeirevier Bruchsal zu melden.

