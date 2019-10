Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unfall im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Büchenbronner Straße/Kaiser-Friedrich-Straße sind sich die beiden beteiligten Pkw-Fahrer über den Unfallhergang nicht einig. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem schwarzen VW Beetle die Kaiser-Friedrich-Straße in Richtung Büchenbronn und hielt bei Rotlicht an der Kreuzung Büchenbronner Straße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 64-Jähriger mit seinem braunen Mazda auf der Büchenbronner Straße in gleicher Fahrtrichtung auf den Kreuzungsbereich zu.

Die 20-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sie bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren sei. Da an der Kreuzung das Rechtsabbiegen für den Mazda-Fahrer durch einen "grünen Pfeil" auch bei Rotlicht gestattet war, sei dieser ebenfalls auf die Kreuzung abgebogen. Hierbei habe der 64-Jährige nicht angehalten und deshalb die von links kommende 20-Jährige übersehen. Der 64-Jährige räumte den Verstoß gegenüber der Polizei jedoch nicht ein.

Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von ungefähr 4.500 Euro. Die Beifahrerin der 20-Jährigen zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Zum Unfallzeitpunkt soll sich eine weibliche Verkehrsteilnehmerin im Pkw hinter der 20-Jährigen befunden haben, welche sich nach der Kollision nach dem Gesundheitszustand der Beteiligten erkundigt habe.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtete haben und insbesondere die Verkehrsteilnehmerin, die nach dem Unfall auf die Beteiligten zuging, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/1864100 in Verbindung zu setzen.

