Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn-Busenbach - nach Pkw-Brand Wohnhaus beschädigt - 1 Bewohnerin verletzt

Waldbronn-Busenbach (ots)

Ein Pkw-Brand in der Garage hat am Montagabend kurz vor 21.00 Uhr das darüber liegende Wohnhaus in der Ettlinger Straße beschädigt. Aus noch ungeklärter Ursache brach im Motorraum eines abgestellten Pkws ein Brand aus, welcher die Garage und das darüber befindliche 1. Obergeschoss und Dachgeschoss des Wohnanwesens erfasste. Die Flammen schlugen durch die offene Garage über die Hausfassade bis zum Dach hoch. Die verständigten Feuerwehren aus Waldbronn und Karlsbad bekämpften den Brand und konnten ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Das betroffene Zweifamilienhaus ist vor allem aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die 57 Jahre alte Fahrzeughalterin und Bewohnerin wurde wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Die restlichen 3 Bewohner kamen bei Bekannten unter. Die Brandursache ist bislang nicht eindeutig geklärt. Das Fahrzeug wurde zu weiteren Überprüfungen abgeschleppt. Die Schadenshöhe am Pkw und Gebäude wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

