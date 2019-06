Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten

Waldbronn (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin verursachte am Montagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 562, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 07.30 Uhr hielten zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt auf dem Rechtsabbiegerstreifen, der von der Landestraße 562 in Richtung Ettlingen führt. Zu dieser Zeit näherte sich eine 63-jährige Autofahrerin, die aufgrund alkoholischer Beeinflussung in der dortigen Linkskurve geradeaus fuhr und zunächst gegen den dort stehenden Ford einer 48-jährigen Fahrerin prallte. In der Folge drehte sich der Ford und kam an der Böschung zum Stehen. Anschließend kollidierte die 63-Jährige noch mit dem davor anfahrenden Ford eines 47-jährigen Fahrers. Der Fiat der Unfallverursacherin wurde hierdurch nach rechts gedreht und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Ford des 47-Jährigen drehte sich nach links und kam zwischen den beiden Abbiegestreifen zum Stehen. Die 48-Jährige und der 47-Jährige wurden durch hinzugeeilte Rettungskräfte vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Bei der 63-Jährigen stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen beziffert sich auf geschätzte 23.000 Euro.

