POL-KA: CW) Bad Wildbad - Brand einer Gartenhütte

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam es am frühen Dienstagmorgen in der Brennerau zu einem Brand einer Gartenhütte. Kurz nach 04.00 Uhr schlug der Hund einer Anwohnerin an, weshalb diese auf den Brand aufmerksam wurde und den Notruf wählte. Die Hütte stand zu diesem Zeitpunkt trotz strömenden Regens in Vollbrand und brannte in der Folge komplett ab. Hinzugeeilte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 2.000 Euro. Da Brandstiftung bislang nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 07081 93900, um Zeugenhinweise an den Polizeiposten Bad Wildbad.

