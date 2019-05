Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Räderdiebstahl

Karlsruhe (ots)

Auf einen kompletten Satz Räder eines Pkw hatten es vergangenes Wochenende wohl Langfinger in Weiherfeld-Dammerstock abgesehen. Mittels eines Wagenhebers wurde in der Ettlinger Allee auf dem Parkplatz Südstern ein Pkw hochgebockt und an jeder Felge bereits mehrere Radmuttern entfernt. Möglicherweise wurde der oder die Täter bei ihrem weiteren Vorhaben gestört, da der Diebstahl nicht vollendet wurde. Ein Teil der fehlenden Radmuttern konnte aufgefunden werden Sachdienliche Hinweise nimmt unter 0721/666-3411 das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell