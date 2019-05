Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Dissen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende von der umzäunten Großbaustelle an der Schützenstraße ein etwa 50 Meter langes und 5 Zentimeter dickes Starkstromkabel aus Kupfer gestohlen. Hinweise auf die Täter oder deren Transportfahrzeug nimmt die Polizei in Dissen entgegen. Telefon: 05421-921390.

