Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Restaurant auf Vereinsgelände

Karlsruhe (ots)

In ein auf einem Vereinsgelände befindlichen Restaurant wurde in der Nacht zum Sonntag in Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen und ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der an der Straße Am Rüppurrer Schloß gelegenen Gaststätte. Schränke wurden sowohl in den Gast- als auch Geschäftsräumen durchwühlt. Im Schankraum wurde zudem ein Computer mutwillig zerstört. Ein kleinerer Tresor mit Bargeld fiel in die Hände der Täter, die letztlich unerkannt flüchten konnten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte unter 0721/666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

